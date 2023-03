कौन हैं Justice Ramesh Sinha? जो Chhattisgarh High Court के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं

शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुर : केंद्र सरकार (Central Government) ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति (Appointment of a new Chief Justice) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा (Justice Ramesh Sinha) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस (Chief Justice of Chhattisgarh High Court) बनाए गए हैं. एक माह पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें प्रमोशन देकर चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी (Arup Kumar Goswami) रिटायर हो गए हैं.

चीफ जस्टिस का पद हो गया था खाली

लिहाजा, हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो गया है. हालांकि, अभी सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया है.इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सीनियर जजों को चीफ जस्टिस नियुक्त कर प्रमोशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था।.

कौन हैं नए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा?

बता दें कि नए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा वर्ष 1990 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में वकालत शुरू की. इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल और आपराधिक केस के लिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. 21 साल वकालत करने के बाद उन्हें वर्ष 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया, फिर वे 2013 में स्थायी जज नियुक्त हुए, तब से वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थ हैं. अब उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर प्रमोशन दिया गया है.

साथ ही अक्टूबर 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से इलाहाबाद स्थानांतरित किए गए न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं.वहीं केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.