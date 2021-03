अपने 62वें जन्मदिन पर CM शिवराज चौहान का जनता के नाम पत्र, दिया ये खास संदेश

भोपालः देश के दिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 62वां जन्मदिन है. अपने जन्मदिन से एक दिन पहले 4 मार्च को CM शिवराज ने प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा. उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से जनता को पौधारोपण का संदेश देते हुए कहा कि उनके जन्मदिन पर फूलमाला और बुके भेंट करने के बजाय अगर प्रदेशवासी पौधे लगाएंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी. मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर सरकारी आवास में बिल्वपत्र का पौधा लगाया.

PM मोदी ने भी दी बधाई

गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी बधाई

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई

पूर्व CM कमलनाथ और वीडी शर्मा ने दी बधाई

CM शिवराज के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व CM कमलनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा समेत कई बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दीं.

वीडी शर्मा ने दीं शुभकामनाएं

कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने भी दी बधाई

यहां पढ़े CM शिवराज ने अपने प्रदेश वासियों के लिए क्या लिखा

प्रिय बहनों-भाइयों और भांजे-भांजियों,

5 मार्च को मेरा जन्मदिन है. हमेशा संकल्प यही रहता है कि जीवन का हर क्षण सार्थक हो, अपने लिए नहीं, हम अपनों के काम आयें और अपनी है प्रदेश की जनता.

सरकार के माध्यम से हम सार्थक काम कर ही रहे हैं, लेकिन मन में यह भाव भी आया कि जन्मदिन के अवसर को भी उद्देश्यपूर्ण बनाया जाये. मैंने एक साल तक रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है. धरती हमारी मां है. मां हमें सबकुछ देती है, लेकिन हमें भी मां को कुछ देना है.

पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है. धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जायेगा और तब स्थितियां भविष्य के लिए ऐसी बनेंगी कि धरती पर मानव और जीव-जंतुओं का अस्तित्व ही एक समय संकट में पड़ जायेगा.

हम आने वाले संकट को पहचानते हुए पर्यावरण बचाने का सार्थक प्रयास आज से ही करें. पेड़ों से धरती मां का श्रृंगार करना पर्यावरण बचाने का प्रभावी माध्यम है. मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप किसी भी शुभ अवसर पर पेड़ लगाएं. प्रसन्नता की बात है कि मध्यप्रदेश में वनक्षेत्र लगातार बढ़ा है.

March 5th is my birthday. Ornamenting the Mother Earth with plants is an effective way to protect the environment. I request you not to welcome me on this day with flowers, garlands or bouquets. If possible, plant a tree: CM Shri Chouhan #ShareHappinessWithNature#OnePlantADay pic.twitter.com/nIN8dNNiy8

— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) March 4, 2021