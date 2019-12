CAA के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च, CM कमलनाथ ने कहा 'हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे'

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में बुधवार को कांग्रेस ने CAA (नागरिकता संशोधन कानून) और NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के विरोध में शांति मार्च निकाला. इसका नेतृत्व खुद सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM KamalNath) ने किया.

रोशनपुरा चौराहे से शुरू हुई कांग्रेस की 'संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा’ मिंटो हाल जाकर खत्म हुई. इस दौरान सीएम कमलनाथ के साथ उनकी कैबिनेट के मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. पैदल मार्च में हजारों की संख्या में लोग गांधी टोपी पहनकर और हाथों में तिरंगा लेकर निकले. इस दौरान CAA और NRC को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे- सीएम कमलनाथ

मिंटो हाल में महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर धरना दिया गया. यहां सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये शांति मार्च नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ था. हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे. सीएम ने कहा कि अनेकता में एकता भारत की संस्कृति है और ये ही कांग्रेस की भी संस्कृति है. सीएम ने कहा कि मैंने अपने संसदीय जीवन में संविधान का उल्लंघन करने वाला ऐसा कानून नहीं देखा. इस कानून का उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होगा.

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: Today, question is not about what Prime Minister and Home Minister are saying. They are saying different things. Question is not about what is included in the act, it's about what is not included. This is not about its use but of its misuse. #CAA pic.twitter.com/Iil8EojCJk

— ANI (@ANI) December 25, 2019