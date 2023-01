Bad Cholesterol Tips: कपालभाति से बैड कोलेस्ट्रॉल से मिलती राहत, जानें इस योग को करने का सही तरीका

How To Do Kapalbhati: अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो आपको बता दें कि कपालभाति का योग करने से इस परेशानी से बहुत राहत मिलती है. हालांकि कई लोग गलत तरीके से इसको करते हैं. जिससे उनको सही फायदा नहीं मिलता तो चलिए हम आपको इसको करने का सही तरीका बताते हैं.