टीम इंडिया का सपना टूटा, महिला टीम कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में हारी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता सोना

Commonwealth Games 2022 IND-W vs AUS-W T20: कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टी-20 क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया. रोमांचक हुए इस फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 9 रन से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है. वहीं, टीम इंडिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. उसने भारत को 162 रन का लक्ष्य दिया था. जवाब में टीम इंडिया 152 रनों पर ऑलआउट हो गई.

A tight finish in the end and Australia beat India by 9 runs in the final of the Commonwealth Games.#TeamIndia get the SILVER medal pic.twitter.com/s7VezmPhLI

