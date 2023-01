MP News: 14 साल बाद रिहा हुआ ददुआ डकैत का राइट हैंड राधे,अब जेल से निकलकर करेगा ये काम

Who is Dadua Dacoit Right Hand Radhe: दस्यु सम्राट ददुआ का दाहिना हाथ और गैंग का मास्टरमाइंड राधे उर्फ सूबेदार सिंह 14 साल बाद जेल से रिहा हो गया है. बता दें कि राधे ने 2008 में सरेंडर किया था. उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे.