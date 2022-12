Jokes: जब लड़के ने गर्लफ्रेंड की जगह अपनी मां को लगा दिया फोन, पढ़िए मजेदार चुटकुले

Jokes in Hindi: हर इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी होता है. जानकारों की मानें तो हमेशा हंसते गुदगुदाते रहने से हम मानसिक बीमारियों से ग्रसित होने से बच जाते हैं. लेकिन आज कल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम खुद को इतना व्यस्त कर लिए हैं कि अक्सर मानसिक तनाव जैसी समस्याएं से परेशान रहते हैं. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा है हंसी, जिससे इसको दूर किया जा सकता है. ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ ऐसे मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिसे पढ़ने के बाद हंसते हंसते आपके पेट में दर्द होने लगेगा. आइए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का सिलसिला...

1. पत्नी- मेरा वेट कैसे कम होगा?

पति- अपनी गर्दन रोजाना दाएं बाएं हिलाती रहो

पत्नी- किस समय?

पति- जब कोई खाने को पूछे...

2. पिता- तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते?

संता- क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है.

पिता- अच्छा, कौन सी हैं वो दो वजहें, जरा बताओ तो?

संता- या तो डर से या शौक से, मैं बिना वजह कोई शौक रखता नहीं और डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं...

3. संता केले खरीदने गया

संता- एक केला कितने का है भाई ?

दुकानवाला-दस रूपये का है

संता- चार रूपये में दे दो

दुकानवाला-चार रूपये में छिलका दूंगा.

संता- ये ले छह रूपये सिर्फ केला दो, छिलका तू रख ले...

4. संता अपनी गर्लफ्रेंड पम्मी को नए नंबर से फोन लगाता है।

संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

लड़की- तू चिंटू बोल रहा है न?

संता- अरे वाह, मेरी आवाज से ही पहचान लिया...

लड़की- तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है न

संता- चौंककर हां, बिलकुल सही

लड़की- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

संता- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू...

लड़की- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी

उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ तूने पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है. तू घर आ फिर बताती हूं तुझे...

5. एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर चोरी हो रही थी उसकी पत्नी- अरे उठो जी, घर में चोर आ गए और चोरी हो रही है,

पुलिस इंस्पेक्टर ने नींद में कहा- यार, मुझे सोने दो, अभी मेरी ड्यूटी का समय नहीं हुआ है...

6. पापा- बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ?

संता- पापा 80% आये हैं।

पापा- लेकिन मार्कशीट पर तो सिर्फ 40% लिखा है?

संता- बाकी के 40% आधारकार्ड लिंक होनेपर सीधे अकाउंट में आएंगे।

दे चप्पल, दे चप्पल....

(disclaimer: यहां दिए गए चुटकुले सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे कंटेट से लिए गए हैं. मेरा मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन कराना है. किसी जाति, धर्म,नाम या नस्ल के आधार पर किसी को नीचा दिखाना या उपहास उड़ाना मेरा मकसद बिलकुल नहीं है.)