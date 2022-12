किसी भी मनोकामना के लिए इस विधि से करें हनुमान जी की पूजा, दूर होंगे सभी कष्ट

How To Do Hanuman Puja: सनातन धर्म में हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है. ऐसी मान्यता है कि यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी की नियमित विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है. वहीं यदि आप संकट हरण हनुमान जी की नियमित पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं आएगी और आप हमेशा निरोग और खुशहाल रहेंगे. ऐसे में यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से अटका है तो आइए जानते हैं कि किस विधि से करें हनुमान जी की पूजा ताकि हमें उस कार्य में आसानी से सफलता मिल सके.

संकटों से मुक्ति के लिए

यदि आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या आप जब किसी कार्य को करने का प्लान कर रहे हैं तो संकट का बादल छा जा रहा है तो आप नियमित हनुमान जी की पूजा करें. साथ ही मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उस पत्ते पर राम-राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें. इस उपाय को 5 मंगलवार करने से आपके ऊपर संकट मोचन हनुमान जी की कृपा बरसने लगेगी और आपको किसी भी कार्य में कोई संकट नहीं आएगा.

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए

यदि आप पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है और आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आप प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं. ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हमे सभी प्रकार के आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाती है.

मान-सम्मान में वृद्धि के लिए

यदि आप चाहते हैं कि आप समाज में किसी बड़े ऊंचाई पर जाएं और खूब नाम कमाएं, जिससे यश कीर्ति में वृद्धि हो तो, हनुमान जी को गुलाबी और पीले रंग के पुष्प जैसे- गुलाब, गुड़हल, कमल, गेंदा या सूर्यमुखी अर्पित करें. साथ ही मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें. ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे समाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होती है.

कार्यों में सफलता के लिए

यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी कार्य में आसानी से सफलता मिल जाए और उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए तो हनुमान जी की नियमित पूजा करें. साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांट दें. साथ ही कुछ प्रसाद बचाकर घर लाएं और परिवार के सदस्यों में बांट दें. इस उपाय को 7 मंगलवार करने से आपके मनोकामना की पूर्ति बिना किसी रुकावट के हो जाएगी.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न जानकारियों पर आधारित है. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)