Ravidas Swarozgar Yojana MP: खुद के व्यापार के लिए शिवराज सरकार इन लोगों को दे रही है 50 लाख तक का लोन,ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

MP Ravidas Swarozgar Yojana: भारत जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है और इतनी सारी जनसंख्या होने कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है. जाहिर सी बात है कि इतनी पॉपुलेशन होने के चलते सब लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है. हालांकि जीवन का गुजारा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं. आप अपना खुद का व्यवसाय यानी स्वरोजगार से भी जीवन यापन करते हैं. सरकार भी इसके लिए युवाओं और लोगों की बहुत मदद करती है और कई योजना का क्रियान्वयन करवाती है. उनमें से एक योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना है. जिसके तहत युवाओं को उनका व्यापार करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने संत रविदास जयंती के अवसर पर संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी.

संत रविदास स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

(Purpose of Sant Ravidas Swarojgar Yojana) संत रविदास स्वरोजगार योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग (scheduled caste category) के लाभार्थियों को उनको खुद का रोजगार देना मकसद है. इसी चीज़ के उद्देश्य से सरकार अनुसूचित जाति वर्ग लोगों को कम ब्याज दर (low interest rates) पर लोन प्रदान करती. जिससे वो खुद का व्यापार कर सकें.

योजना का क्रियान्वयन :

Implementation of the Scheme: संत रविदास स्वरोजगार योजना को लागू करने के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों (financial Targets) को प्राप्त करने का निर्धारण हर जिले के मैनेजिंग डायरेक्टर, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मर्यादित, भोपाल (MP State Cooperative Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Maryadit, Bhopal) द्वारा किया जायेगा.

संत रविदास स्वरोजगार योजना की पात्रता (Eligibility for Scheme)

-योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं अर्थात योजना का लाभ उन्हीं इंटरप्राइजेज को मिलेगा,जो मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले हैं.

-आवेदन की तिथि के समय एप्लिकेंट की आयु 18 से 40 वर्ष (Ravidas Swarozgar Yojan Age) के बीच होनी चाहिए.

-इस योजना का फायदा उठाना के लिए एप्लिकेंट का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है.

-सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एप्लिकेंट अनुसूचित जाति वर्ग से होना चाहिए.

-एप्लिकेंट को कम्पीटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट को डाक्यूमेंट्स में अटैच्ड करना होगा.

-एप्लिकेंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक /फाइनेंसियल इंस्टीटूशन/को-ऑपरेटिव बैंक का डिफॉल्टर/बैड डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए.

-संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत एप्लिकेंट को केवल एक बार सहायता मिलेगी.

-एप्लिकेंट इस कंडीशन में इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे. यदि उस व्यक्ति को किसी गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योर /स्वरोजगार योजना के तहत सहायता मिल रही है.

-संत रविदास स्वरोजगार योजना इंडस्ट्री/सर्विस बिज़नेस सेक्टर के लिए है.

लाभार्थियों को कितने मिलते हैं पैसे?

-(How much amount will get from Ravidas Scheme) इस योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मप्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेट अप करने के लिए 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करेगी.

-इस योजना द्वारा राज्य सरकार द्वारा गारंटी लोन दिया जाता है. इसके अलावा,लाभार्थियों को राज्य सरकार से 5% ब्याज सब्सिडी भी मिलती है.

-इस योजना के तहत मप्र सरकार उन लाभार्थी को 25 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है. जो सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड में अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं,उन्हें 5% ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी.

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

-आवेदन करने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर जाना होगा.

-पोर्टल पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी.

-प्रोफाइल बनाने के लिए जो डिटेल्स मांगी जा रही है वो आपको देनी होगी.

-जब अपनी डिटेल्स भर देंगे तो आपको ओटीपी कोड डालना होगा जो आपके मोबाइल पर आया है.

-आपने ओटीपी कोड भर दिया तो इसके बाद आपको वेबसाइट पर स्कीम को सेलेक्ट करना होगा.

-ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी एक कॉपी आप जिला अंत्यवैय्या सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यालय में जमा करा सकते हैं.

महत्वपूर्ण दस्तावेज (Important Documents)

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र

आयु के प्रमाण के लिए (मार्कशीट)

जाति प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो