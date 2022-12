ईशान किशन ने घर में घुसकर दोहरा शतक मारा! किंग कोहली भी छाए, बने कई रिकॉर्ड

Ind vs Ban 3rd ODI Live: ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वन-डे मैच में इतिहास रच दिया. ईशान दोहरा शतक मारने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी है. ईशान किशन ने मात्र 126 गेंदों में 200 रन पूरे कर दिए. इस दौरान उनके बल्ले से 9 छक्के और 23 चौके निकले. इस दोहरे शतक के साथ कई बड़े-बडे़ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए और इस मैच में कई रिकॉर्ड बन गए.

गौरतलब है कि वनडे क्रिकेट में ईशान किशन से पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, वीरेन्द्र सहवाग और रोहित शर्मा है. रोहित के नाम दो दोहरे शतक है. ईशान के किशन ने 131 गेंदों में 210 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा ईशान किशन विदेशी सरजमीं पर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है.

.@ishankishan51 scored a breathtaking Double Ton & was our Top Performer from the first innings of the third #BANvIND ODI

A summary of his stunning batting display #TeamIndia pic.twitter.com/FJVryOnN1J

