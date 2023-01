IND vs NZ 2nd ODI Latest Update: भारत न्यूजीलैंड मैच देखने जा रहे हैं तो स्टेडियम में इन वस्तुओं को ले जाने पर है रोक!

IND vs NZ 2nd ODI Latest Update: भारत -न्यूजीलैंड के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे वनडे मैच (2nd ODI) को लेकर प्रशासन के कई वस्तुओं को स्टेडियम में ले जाने का प्रतिबंध (ban on multiple items in stadium) लगा दिया है. आपको बता दें कि दर्शक स्टेडियम में प्लास्टिक की बोतल हैलमेट, ब्लेड सहित कई अन्य चीजें लेकर नहीं जा सकेंगे.अगर आप भी ये मैच देखने जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए भी काफी काम की है.

इन वस्तुओं को ले जाने पर लगाई रोक

शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में यह पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा. इसके पहले इस स्टेडियम पर कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है. जिसके चलते प्रशासन ने कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. आपको बता दें कि दर्शकों को ग्राउंड के अंदर प्लास्टिक की बोतल, हैलमेट, ब्लेड, चाकू नेलकटर, शराब, सिगरेट समेत तंबाकू को मैदान पर ले जाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा कैमरा, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार ले जाने पर भी रोक लगाई है. हथियार केवल पुलिस बल को ही ले जाने की अनुमति है.

इसलिए लगाया गया प्रतिबंध

इस स्टेडियम पर पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इसके अलावा देखा गया है कि दर्शक मैच के दौरान कोल्ड्रिंग पानी की बोतल लेकर जातें है और कभी - कभी देखा गया है कि मैच में टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से इनकी नाराजगी ग्राउंड पर उतरती है. जिससे ये दर्शक पानी की बोतल , कोल्ड्रिंग की बोतल को ग्राउंड पर फेंकने लगते हैं. इनके इस काम की वजह से क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों को काफी परेशानी का सामना करता पड़ता है. इसके अलावा देखा गया था कि कानपुर में एक खिलाड़ी गुटखा खाते हुए वायरल हुआ था, उसके भी ध्यान में रखा गया है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन सब चीजों को देखते हुए प्रशासन ने ये प्रतिबंध लगाया है.

भारत की टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या (उपकप्तान), श्रीकर भरत (विकेटकीपर) युजवेंद्र चहल, ईशान किशन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद, रजत पाटीदार, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, वाशिंगटन सुंदर, सू्र्यकुमार यादव.

न्यूजीलैंड टीम:

टाम लाथम (कप्तान) फिन एलन, डग ब्रासवेल, माइकल ब्रासवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कांवे (विकेटकीपर), जैकब टफी, लाकी फर्ग्युसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर, हेनरी शिप्ले, ईश सोढी.