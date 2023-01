India vs New Zealand Odi: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में टूटे कई रिकार्ड, गिल ने इस खिलाड़ी को छोड़ा पीछे

Record in Holkar stadium: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम (Holkar stadium Indore) में खेले गए तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया (Team India) ने कई रिकार्ड बनाए. आपको बता दें जहां पर शुभमन गिल (Shubhaman gill) ने सबसे कम पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकार्ड अपने नाम किया वहीं पर रोहित शर्मा (Rohit sharma) ने शतकों की बराबरी की.