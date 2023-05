Army chopper crashed: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश

Army chopper crashes: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना का एक हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि इस हेलिकॉप्टर में भारतीय सेना के तीन अधिकारी भी सवार थे. रेस्क्यू के लिए टीमों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया है.

An Army ALH Dhruv Helicopter crashed near Kishtwar, Jammu & Kashmir. Pilots have suffered injuries but are safe. Further details awaited: Army Officials. pic.twitter.com/ya41m7CRfn

— ANI (@ANI) May 4, 2023