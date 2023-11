Jammu & Kashmir: जम्मू-कश्मीर में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, 36 की मौत

Jammu & Kashmir Major Bus Accident Updates: जम्मू-कश्मीर में डोडा जिले में भीषण हादसा हो गया है. किश्तवाड़ से जम्मू जा रही एक यात्री बस डोडा जिले के अस्सार इलाके में 300 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हैं. जानकारी के मुताबिक इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है. घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है.

जम्मू-कश्मीर में 36 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के अस्सार इलाके में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे हादसा हुआ. यात्री बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई. बस किश्तवाड़ से जम्मू की ओर जा रही थी. हादसे में 36 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जबकि 19 लोग घायल हैं. सबको प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है. वहीं, कई घायलों को जम्मू एयरलिफ्ट किया गया है.

#WATCH | Jammu & Kashmir: Drone visuals from Assar region of Doda where 36 people died and 19 others were injured in a bus accident. pic.twitter.com/DRijIP8KuU

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने हादसे को लेकर जानकारी दी कि इस मार्ग पर तीन बसें एक साथ चल रही थीं. तीनों बसों में एक-दूसरे को ओवरटेक करने के होड़ मची हुई थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

PM नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है. PMO की ओर से X पर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है. पीएम ने कहा- डोडा बस हादसा दुखद है. इसमें जान गंवाने वालों के परिजन के प्रति मेरी संवेदनाएं. घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं.

The bus accident in Doda, Jammu and Kashmir is distressing. My condolences to the families who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover at the earliest.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. Rs.…

— PMO India (@PMOIndia) November 15, 2023