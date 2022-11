Khargone: कुत्तों के आतंक के खिलाफ नपा की कार्रवाई,भारी मात्रा में धरपकड़ शुरू,रोज हो रही है कई नसबंदी

Dog sterilization is being done in Khargone:खरगोन में आए दिन कुत्तों के हमलावर होने की शिकायतें मिलने के बाद उनकी नगर पालिका द्वारा धरपकड़ भी की जा रही है.नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन 15 से कुत्तों की नसबंदी की जा रही है.