MP के कपिल परमार ने बढ़ाया पूरे विश्व में मान, पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार जूडो में जीता पदक

Kapil Parmar Created History Won Bronze Medal In Paralympic: मध्य प्रदेश के बेटे कपिल परमार ने पैरालंपिक गेम्स 2024 में इतिहास रच दिया है. उन्होंने जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाया है. कपिल ने पुरुष 60 KG जे1 स्पर्धा में मेडल जीता है. सीहोर जिले के रहने वाले कपिल पहले भारतीय हैं, जिन्होंने पैरालंपिक में जूडो में पदक जीता है. इस जीत के लिए PM नरेंद्र मोदी ने भी कपिल की बधाई दी है.

कपिल ने किया कमाल

कपिल परमार में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की 60 किग्रा (जे1) जूडो स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. परमार ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्राजील के एलिल्टोन डि ओलिवेरा को शिकस्त दी और पदक अपने नाम किया. वे जूडो में पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इस तरह पैरालंपिक 2024 में देश की झोली में 25वां मेडल आ गया है.

PM मोदी ने दी बधाई

इस ऐतिहासिक जीत के लिए PM नरेंद्र मोदी ने कपिल को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- 'बहुत ही यादगार प्रदर्शन और एक स्पेशल मेडल. कपिल परमार पैरालिंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. उन्हें पैरालिंपिक 2024 में पुरुषों की 60 किग्रा जे1 स्पर्धा में कांस्य जीतने के लिए बधाई! कपिल को भविष्य के के लिए शुभकामनाएं.'

A very memorable sporting performance and a special medal!

Congratulations to Kapil Parmar, as he becomes the first-ever Indian to win a medal in Judo at the Paralympics. Congrats to him for winning a Bronze in the Men's 60kg J1 event at the #Paralympics2024! Best wishes for his… pic.twitter.com/JYtpEf2CtI

— Narendra Modi (@narendramodi) September 5, 2024