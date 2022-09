MP Politics: भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, हटाए गए मुकुल वासनिक, इन्हें मिला जिम्मा

भोपाल: भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस (MP Congress) संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है. प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक (Mukul Wasnik) को पद से हटा दिया दया है. उनके स्थान पर दिल्ली के जाने माने नेता जेपी अग्रवाल (JP Agrawal) को प्रभार दिया गया है. माना जा रहा है पार्टी ने ये फैसला एमपी विधानसभा चुनाव 2023 (2023 assembly election) के मद्देनजर लिया है. इस संबध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जनरल सेकेट्री केसी वेणू गोपाल में आदेश जारी कर दिए हैं.

कांग्रेस कमेटी ने जारी किया पत्र

कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी पत्र के अनुसार मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पद से हटा दिया गया है. उनके स्थान पर अब प्रदेश का प्रभार जयप्रकाश अग्रवाल को दिया गया है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें नियुक्त किया है. बताया जा रहा है कि मुकुल वासनिक को संगठन के कामकाज पर अधिक फोकस देने के लिए इस प्रभार से मुक्त किया गया है.

Madhya Pradesh | Jai Prakash Agarwal appointed as AICC incharge of Madhya Pradesh after Mukul Wasnik was relieved from the post of General Secretary Incharge of Madhya Pradesh. Wasnik will continue to be General Secretary, AICC pic.twitter.com/82ABvNo294

