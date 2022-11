MP Weather Update: मध्य प्रदेश में ठंड से कांपे लोग,यहां सबसे कम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड

आकाश द्विवेदी/भोपाल: आज नवंबर का आखिरी दिन है और इसी के चलते पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने की शुरुआत हो गई है.मध्यप्रदेश में भी पिछले दिनों प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान लगातार घटते जा रहा है. इसी के चलते लोगों के जैकेट,स्वेटर सब बाहर निकल आए हैं. बता दें कि प्रदेश में बदलते हवाओं के रुख के चलते तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है. दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है.

रायसेन और नौगांव में सबसे कम तापमान 7

बता दें कि मंगलवार को प्रदेश के रायसेन और नौगांव में सबसे कम तापमान (lowest temperature in Raisen and Nagaon in Madhya Pradesh) 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है. दिसबंर की शुरुआत में पश्चिमी विछोभ के उत्तर भारत में आने से तापमान में गिरावट आ सकती है.

5 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ेगी

मिली जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिसंबर के बाद तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी.परसो राजधानी भोपाल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है.जिससे पिछले 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है.इससे पहले साल 2009 में नवंबर के महीने में रात का पारा 9.6 डिग्री सेल्सियस था. पिछले 22 साल में दूसरी बार नवंबर में सबसे सर्द रातें रही हैं.

ग्वालियर चंबल अंचल में भी बहुत ठंड

पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर साफ तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिल रहा है.यहां लगातार पारे की चाल में गिरावट दर्ज की जा रही है.लोगों को सबसे ज्यादा सर्दी रात के वक्त महसूस हो रही है.यहां रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है.हालांकि अब धीरे-धीरे दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. दिन का तापमान भी 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.मौसम विभाग में 5 दिसंबर से ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ने की बात कही है. यानी अभी सर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है.

धूप से लोगों को मिलती है राहत

बता दें कि इस समय लोग ठंड से परेशान हैं. हालांकि दिन में धूप से लोगों को राहत मिलती है. ठंड को लेकर राज्य में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक, 5 दिसंबर से जब सर्दी अपने पूरे शबाब पर आएगी और तापमान में और गिरावट आएगी, तब ठंड से लोगों की हालत और खराब होगी.