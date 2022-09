PM Modi eats Neem Mishri: पीएम मोदी क्यों करते हैं नीम और मिश्री का सेवन? जानिये प्रधानमंत्री ने क्या कहा

PM Modi eats Neem Mishri: मिश्री का इस्तेमाल हिंदू धर्म में प्रसाद के रूप में होता है. भारत में ज्यादातर लोग इसे सौंफ के साथ मिलाकर माउथ फ्रेशनर की तरह खाते हैं, यही मिश्री आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती है. इसे नीम के पत्तों के साथ मिलाकर खाया जाए तो इसके कई फायदे होते हैं. भारत के प्रधानमंत्री भी इसका सेवन करते हैं. आज हम आपको यहां यहीं बताएंगे कि ऐसा क्या है इसमें जो पीए मोदी भी इसका सेवन करते हैं.

प्रधानमंत्री भी करते हैं इसका सेवन

पिछली नवरात्रि के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह नीम की पत्तियों और फूलों का जूस मिश्री के साथ लेते हैं. उन्होंने इसके कई उफायदों के बारे में भी बताया था. आज हम नीम और मिश्री के फायदों के बारे में बता रहे है.

मीन और मिश्री के फायदे (Mishri Aur Neem Khane Ke Fayde)

बारिश के बाद ठंड का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को खुजली की समस्या होने लगती है. नीम और मिश्री खुजली और एलर्जी की समस्या को कम करने का काम करती है. इसके साथ ये दोनों मिलकर कई बिमारियों से लड़ते हैं.

क्या हैं नीम और मिश्री के तत्व (What elements of neem and mishri)

नीम की पत्तियां एंटी माइक्रोबियल, एंटी-वायरल, और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती हैं. ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करती है. अगर मौसमी बदलाव भी है तो ये आपके शरीर और पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है. ये आंतों में बैक्टीरिया को खत्म करती है. नीम की पत्तियां एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल होती हैं. जब मिश्री और नीम साथ में खाए जाते हैं तो दोनों साथ में मिलकर तेजी से असर दिखाते हैं.

आयुर्वेद में है काफी उपयोग

आयुर्वेद के मुताबिक शक्कर और मिश्री को खाने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है. इसका सेवन करने से ठंड रुकती है. इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है. अगर मिश्री और नीम को एक साथ खाया जाए तो ये एक पावर-पैक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है. साथ ही ये मिश्रण शरीर को कई अन्य बिमारियों से बचाता है.