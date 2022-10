Ujjain: किन्नर ने 2 साल के बच्चे को बैसाखी से पीटा,पैसों की थी डिमांड

राहुल राठौर/उज्जैन:हापा वैष्णो देवी कटरा (जम्मू तवी ट्रेन) (Hapa Vaishno Devi Katra (Jammu Tawi train) में उस समय हंगामा हुआ जब यह जिले के नागदा रेलवे स्टेशन (Nagda railway station) पर पहुंची.यात्रियों का आरोप है कि एक किन्नर जिसका नाम सलमा बताया जा रहा है.वो शराब के नशे में धुत होकर रतलाम स्टेशन से चढ़ा और उसने यात्रियों से पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया. बता दें कि किन्नर को एक व्यक्ति 10 रुपये दे भी रहा था.इसके बावजूद उसने उस व्यक्ति के 2 वर्षीय बेटे के सिर में बैसाखी से वार किया.जिसके बाद नागदा स्टेशन आते ही यात्रियों ने किन्नर को RPF (Passengers handed over Kinnar to RPF at Nagda station) के हवाले किया है.

परिजन रतलाम से श्यामगढ़ जा रहा था

मिली जानकारी के अनुसार परिजन रतलाम से श्यामगढ़ जा रहा था और कोच संख्या डी4 में यह घटना रतलाम से बांगरोद के बीच 8 से 9 बजे के बीच हुई. हालांकि किन्नर का कहना है कि मैंने बच्चे को नहीं मारा, उसके पिता ने उसे मारा और मेरा कड़ा बच्चे के सिर को जरूर टच हुआ था. मामले में आरपीएफ ने कहा कि मामले को जांच में लिया गया है.

मामले में सब पता लगाया जा रहा है:नागदा आरपीएफ पुलिस

नागदा आरपीएफ पुलिस (Nagda RPF Police) ने बताया कि बच्चे को चोट लगी है. उसका इलाज किया जा रहा है.उधर यात्रियों ने किन्नर पर आरोप लगाया है और किन्नर ने भी अपनी बात रखी है.पूरे मामले की जांच के बाद ही वे कुछ कह पाएंगे.घटना जम्मू तवी ट्रेन में हुई.परिवार कहां से आ रहा था और कहा जा रहा था कि सब पता लगाया जा रहा है.