PM-YASASVI Scholarship: इन छात्रों को मोदी सरकार दे रही है 2 लाख तक की स्कॉलरशिप,45000 का लैपटॉप,ऐसे मिलेगी छात्रवृत्ति

PM-YASASVI Scholarship for OBC, EWS and DNT students: अगर आप हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं तो यह खबर आपके लिए है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (The Department of Social Justice and Empowerment) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (Economically Backward Category ) यानी EWS के छात्रों के लिए एक अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है. इस योजना का नाम है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM-YASASVI).

पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India) के तहत (PM-YAASASVI) पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो ईडब्लूएस से संबंधित हैं.

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए

यह योजना ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों के लिए है जो नौवीं से बारहवीं की कक्षा में हैं.स्कॉलरशिप के लिए छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा टॉप स्कूल से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को स्कूल की फीस आदि के लिए ग्रांट्स प्रदान किया जाएगा.

कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप?

स्कीम के तहत कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 75,000रु प्रति वर्ष (yasasvi scholarship amount) और कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 1,25,000 / रु-प्रति वर्ष प्रधान किए जाएंगे.

कैसे मिलेगी स्कॉलरशिप?

इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. छात्रों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा. यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाएगी.टेस्ट का नाम "यशस्वी प्रवेश परीक्षा है. 2022-23 के लिए यह स्कॉलरशिप 15,000 छात्रों को दी जाएगी.

ओबीसी,ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लास कॉलेज

यह योजना ओबीसी / ईबीसी / डीएनटी छात्रों के लिए है जो बारहवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यह योजना प्रत्येक फाइनेंसियल ईयर के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नोटिफ़िएड सभी इंस्टीटूशन्स में संचालित होगी. जो छात्र आईआईएम / आईआईटी / आईआईआईटी / एम्स / एनआईटी / निफ्ट / एनआईडी /इंडियन इंस्टीटूट्स ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों में पढ़ रहे हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं.

इन इंस्टीटूट्स में प्रवेश पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी. स्टूडेंट्स को फीस का भुगतान करने के लिए उन्हें 2.00 लाख रुपये तक का नॉन-रिफंडेबल चार्जेज प्रति वर्ष मिलेगा. उन्हें रहने का Rs.3000 खर्च प्रति महीने और पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए 5000/- रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. साथ ही कंप्यूटर/लैपटॉप खरीदने के लिए 45,000 रुपये का वन टाइम असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा. वर्ष 2022-23 में 259 संस्थानों के कुल 15,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी.