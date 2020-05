छत्तीसगढ़ में 4 दिनों से नहीं आया कोरोना का नया केस, कुल 59 मरीजों में से 49 हुए पूर्णत: स्वस्थ

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या अब 59 से घटकर सिर्फ 10 रह गई है. छत्तीसगढ़ में पिछले चार दिन में कोरोना का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. राज्य में अब तक 49 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह उबरने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज ​किए जा चुके हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक किसी की जान नहीं गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि रायपुर एम्स से 6 और कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है. इन मरीजों की दूसरी और तीसरी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आने के बाद रविवार को इन्हें रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया.

इससे पहले बीते शनिवार को भी 5 कोरोना संक्रमितों की दूसरी और तीसरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था. बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं.

#CoronaVirusUpdates

Six male patients from Durg have been discharged by AIIMS Raipur on Sunday.

Presently, there are 10 patients getting COVID-19 treatment in AIIMS Raipur.

All are in stable condition.

- AIIMS Raipur

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 10, 2020