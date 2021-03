अब RTO जाने की जरूरत नहीं, लर्निंग DL समेत ये 18 सुविधाएं मिलेंगी ऑनलाइन, देखें लिस्ट

नई दिल्ली: लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसी तरह के अन्य कई दस्तावेजी कार्यों के लिए अब तक आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ (RTO- Regional Transport Office) के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब आरटीओ से जुड़े 18 काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ने बीते 4 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि आरटीओ से मिलने वाली कई जरूरी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं.

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 04 मार्च 2021 से आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई है. इसके लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड वेरिफाई कराना होगा, जिसके बाद आप आरटीओ से जुड़ी 18 सुविधाओं का लाभ डिजिटल तरीके से उठा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए नीचे वे 18 सुविधाएं दी गई हैं जिनको आप अब बिना आरटीओ जाए डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं.

Certain services regarding Driving License and Certificate of Registration have been made completely online. Now these services can be availed without going to RTO. With Aadhaar authentication, on voluntary basis, anyone can get the benefit of these contactless services. pic.twitter.com/UBBvbbsGfG

1. लर्नर्स ड्राइविंग यानी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

2. ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल

3. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस

4. ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना/पंजीकरण सर्टिफिकेट

5. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना

6. लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना

7. मोटर वाहन के अस्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन

8. पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन

9. रजिस्ट्रेशन के लिए डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन

10. पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन

11. मोटर वाहन के स्वामित्व (ऑनरशिप) के हस्तांतरण (ट्रांसफर) की सूचना

12. मोटर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए आवेदन

13. पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने की सूचना

14. मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन

15. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के लिए आवेदन

16. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिह्न सौंपने के लिए आवेदन

17. किराया-खरीद समझौते का अनुबंध

18. किराया-खरीद समापन समझौता

This will reduce the compliance burden on citizens, helping them to avail these services in a hassle free, contact less manner. This will also reduce the footfall in the RTO office, which will further increase efficiency of the RTO offices as well.

— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 4, 2021