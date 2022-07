Madhya Pradesh Viral Video: मर गई इंसानियत! भाई के शव को गोद में लेकर बैठा रहा 8 साल का बच्चा, भावुक कर देगा वीडियो

Madhya Pradesh Viral Video: मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां के मुरैना में एक 8 वर्षीय लड़का अपने 3 साल के भाई के शव को गोद में लिए बैठा दिखाई दिया. उसका परिवार एम्बुलेंस की तलाश में था. घटना का वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में, लड़का जमीन पर एक दीवार के सहारे बैठा है और अपने भाई के शव को दाह संस्कार के लिए घर ले जाने का इंतजार कर रहा है. पिता को तीन वर्षीय बच्चे को घर ले जाने के लिए वाहन की तलाश करते देखा गया क्योंकि अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था.

ये है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक ग्रामीण पूजाराम जाटव अपने तीन साल के बेटे राजा को जिला अस्पताल लेकर आए थे. राजा एनीमिया से पीड़ित था और सरकारी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जैसे ही अंबा अस्पताल से राजा को लाने वाली एम्बुलेंस तुरंत लौट आई, जाटव ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से शव को वापस गांव ले जाने के लिए एक वाहन मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि अस्पताल में कोई वाहन नहीं है और उससे किसी दूसरे वाहन को किराए पर लेने के लिए कहा.

In Morena this child sitting on the roadsidewith the body of a 2yearold brother in his lap is an 8year old innocent GulshanDuring this his father Pujram kept wandering for the vehicle This incident of mp is a stigma not only for the government but also for our society and India pic.twitter.com/d9v7Q1qbNR

July 10, 2022