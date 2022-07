Maha Metro In Nagpur: गडकरी ने रचा इतिहास, एशिया बुक ऑफ रिकॅार्ड ने नवाजा; महा मेट्रो के लिए मिला सम्मान

Maha Metro On Double Decker Viaduct In Nagpur: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक और इतिहास रच दिया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट- नागपुर की वर्धा रोड पर नेशनल हाईवे पर एशिया का सबसे बड़ा 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल (Double Decker Viaduct) पर तीन मेट्रो स्टेशन का एशिया बुक ॲाफ रिकॅार्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड (Asia Book Of Records And India Book Of Records) में महा मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है. एशिया बुक ॲाफ रिकॅार्ड और इंडिया बुक की तरफ से सम्मान मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टीम महा मेट्रो (Maha Metro) और टीम NHAI को बधाई भी दी.

नागपुर में महा मेट्रो ने बनाया रिकॉर्ड

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, 'एक और विश्व रिकॉर्ड! नागपुर में विश्व रिकॉर्ड हासिल करने पर टीम महा मेट्रो और टीम एनएचएआई को हार्दिक बधाई: हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबे डबल डेकर पुल (3.14 किमी) का निर्माण सिंगल कॉलम पियर्स पर आधारित है.'

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक में नाम हुए दर्ज

एक अन्य ट्वीट में नितिन गडकरी ने लिखा कि नागपुर में डबल डेकर पुल पर अधिकतम मेट्रो स्टेशनों (3 मेट्रो स्टेशनों) का निर्माण. एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज, यह वास्तव में पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है.

विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण का वादा हो रहा पूरा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और ट्वीट किया, 'मैं उन अविश्वसनीय इंजीनियरों, अधिकारियों और श्रमिकों को दिल से धन्यवाद और सलाम करता हूं जिन्होंने इस दिन को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की. ऐसा विकास पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा न्यू इंडिया में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के वादे को पूरा करता है.'

