Watch: सीएम बनने के बाद पहली बार ठाणे पहुंचे एकनाथ शिंदे, पत्नी ने कुछ इस अंदाज में किया स्वागत

Eknath Shinde Wife Welcome Him in Special Way: महाराष्ट्र में करीब 10-12 दिन से चली आ रही राजनीतिक उठापटक अब एकनाथ शिंदे के सीएम बनते ही लगभग खत्म हो चुकी है. महाराष्ट्र के नए सीएम अब एकनाथ शिंदे होंगे, जबकि देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री होंगे. एकनाथ शिंदे के लिए यह बहुत बड़ा मौका है. वह जिस तरह औऱ पहली बार सीएम बने हैं, उसकी कल्पना शायद ही उन्होंने भी की हो. लेकिन इस खास मौके को अब उनके घर वाले और समर्थक जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर जश्न का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एकनाथ शिंदे की पत्नी उनके स्वागत में ढोल बजाती नजर आ रही हैं.

सीएम बनने के बाद पहली बार ठाणे पहुंचे हैं शिंदे

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे मंगलवार यानी 5 जुलाई 2022 को ठाणे पहुंचने वाले थे. मौका खास और बड़ा था तो जश्न भी खास बनता था. इस मौके को उनकी पत्नी ने और स्पेशल बना दिया. उनकी पत्नी लता शिंदे खुद ही उनका स्वागत करने के लिए उतर गईं. उन्होंने जो तरीका अपनाया उसके ज्यादा चर्चे हो रहे हैं. दरअसल ललिता बड़ा सा ढोल बजाकर पति का स्वागत करती नजर आईं. बता दें कि एकनाथ शिंदे मंगलवार को राज्य का सीएम बनने के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे हैं. ऐसे में उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

ऑटो चालक से सीएम तक का सफर

बता दें कि एकनाथ शिंदे की कामयाबी की कहानी पूर फिल्मी लगती है. वह कभी ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाते थे, लेकिन उनमें लीडरशिप के गुण शुरू से ही थे. यही उनकी खासियत है. अपने इसी गुण की वजह से जब उन्होंने शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला तो उनके साथ बागी विधायकों की अच्छी खासी फौज निकल पड़ी. देखते-देखते 45 से ऊपर विधायक उनके साथ गुवाहाटी पहुंच गया था. यही नहीं कई सांसदों के भी उनके साथ जाने की बात थी. बीजेपी ने भी उन्हें सीएम माना और समर्थन दिया.

