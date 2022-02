महाराष्ट्र: बिजली माफ करने के सवाल पर भड़के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत, सुनाई खरी-खरी

अकोला: जो लोग बिजली का बिल माफ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जरूरी खबर है. महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने साफ कर दिया है कि सरकार बिजली का बिल नहीं माफ करेगी, जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है उनका कनेक्शन काटा जाएगा.

महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि लोग कहते हैं हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो. लेकिन वे बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं. इसलिए, हम उनका बिजली का कनेक्शन काट देंगे. बिजली मुफ्त नहीं है और हम डिफॉल्टर्स को माफ नहीं करेंगे.

When you were sitting at home in lockdown, people were working here for you day & night. You used refrigerators, coolers, TVs, laptops & we provided you 24-hr electricity supply. Our people were on the road day and night and many of them lost their lives: Nitin Raut (27.02) (2/2)

