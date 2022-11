Maharashtra News: राज्यपाल कोश्यारी का विवादित बयान, शिवाजी पुराने युग की बात, गडकरी हैं नए आदर्श'

Bhagat Singh Koshyari: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है. एक कार्यक्रम में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने युग की बात बताया और कहा कि नितिन गडकरी आज के युग के नायक हैं. इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने कोश्यारी के इस्तीफे की मांग की है.

भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, हम जब पढ़ते थे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में तो हमारे टीचर पूछते थे आपके फेवरेट हीरो कौन है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई गांधी जी तो कोई नेहरू का नाम लेता था. जिसे जो अच्छा लगता था वह उसका नाम लेता था. मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आपसे कोई पूछे की आपके पसंदीदा लीडर कौन हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग में डॉ. अंबेडकर से नितिन गडकरी तक यहीं मिल जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी बोल रहे थे. इस कार्यक्रम में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहे.

We demand that Mr Koshyari apologise and resign. If he doesn’t understand why we Maharashtrians regard Shivaji Maharaj as our hero, then he needs to go. We don’t need his advice on Babasaheb either, putting him in same category as Gadkari is just appalling! https://t.co/BEaSMbffg5

