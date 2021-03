Maharashtra: होला मोहल्ला मनाने से रोका तो तलवार से लैस 300 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, 4 जवान घायल

नांदेड़: महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारे के बाहर होला मोहल्ला मनाने से रोकने पर सिख समुदाय के लोगों ने सोमवार (29 मार्च) को पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. झड़प में कम से कम चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक का अंगरक्षक भी शामिल है. पुलिस के मुताबिक, तलवारों से लैस सिख युवकों ने गुरुद्वारे के गेट को तोड़ दिया और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तलवार लिए लोगों की भीड़ गुरुद्वारे से बाहर निकली और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए. इस हिंसा में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

नांदेड़ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) निसार तंबोली ने बताया, 'कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होला मोहल्ला की अनुमति नहीं दी गई थी और गुरुद्वारा कमेटी को भी इसके लिए सूचित कर दिया गया था. कमेटी ने हमें भरोसा दिया था कि वे होला मोहल्ला कार्यक्रम गुरुद्वारा के अंदर ही करेंगे, हालांकि जब निशान साहिब को शाम 4 बजे द्वार पर लाया गया तो कई लोगों ने बहस शुरू कर दी और 300 से अधिक युवा दरवाजे से बाहर आ गए, बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया.'

Maharashtra: 4 Police personnel injured after some Sikh youth broke gates of Gurudwara in Nanded & allegedly attacked them. SP says, 'Permission for Hola Mohalla wasn't granted due to #COVID19. Gurudwara committee was informed & they'd said that they would do it inside Gurudwara" pic.twitter.com/clOBTQBb9F

— ANI (@ANI) March 29, 2021