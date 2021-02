Pooja Chavan Suicide Case: महाराष्ट्र के मंत्री Sanjay Rathod का इस्तीफा, विवादों में रहा है नाम

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के वन मंत्री संजय राठौड़ (Sanjay Rathod) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. खबरों के मुताबिक शिवसेना नेता संजय राठौड़ ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया. संजय राठौड़ ने सीएम से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया था. संजय राठौड़ का नाम लगातार कई विवादों से जुड़ा. गौरतलब है कि टिक टॉक स्टार पूजा चव्हान (Tiktoker Puja Chavhan) की सुसाइड के मामले में भी उनका नाम सामने आया था.

गौरतलब है कि पूजा चव्हान के मामले को लेकर बीजेपी लगातर राठौड़ और महाराष्ट्र सरकार को घेर रही थी. सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो 1 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र की अनुमति नहीं देगी. वहीं बीजेपी नेता अतुल भाटखलकर का कहना है कि वे तब तक दबाव बनाते रहेंगे जब तक कि राठौड़ पर एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है.



I've given my resignation to CM Uddhav Thackeray. The way opposition is warning that they won’t allow Assembly session to function, I've distanced myself from it. I want fair probe in case (in connection with death of a woman in Pune earlier this month): Shiv Sena's Sanjay Rathod https://t.co/MTwcJ50HQ4 pic.twitter.com/vEsZtzvtoU

— ANI (@ANI) February 28, 2021