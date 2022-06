Rajya Sabha Election: BJP से 1 सीट हारने पर छलका संजय राउत का दर्द, कह दी ये बड़ी बात

Sanjay Raut on Maharashtra Rajya Sabha Result: महाराष्ट्र (Maharashtra) में राज्यसभा (Rajya Sabha) की छह में से तीन सीटें बीजेपी के जीतने के बाद शिवसेना के टिकट पर जीते सांसद संजय राउत का दर्द छलका है. दरअसल प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के साथ तीन पार्टियों के संगठन महाविकास अघाड़ी के समर्थन से शिवसेना को दो सीटें जीतने का भरोसा था लेकिन जब मनमुताबिक नतीजे नहीं आए तो उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बीजेपी के एक सीट ज्यादा जीतने की वजह बताई है.

बीजेपी (BJP) की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की, जबकि महा विकास अघाड़ी (MVA) के तीन उम्मीदवारों, शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी जीत हासिल की. हालांकि, MVA के संजय पवार BJP के धनंजय महादिक से हार गए. इसके बाद शिवसेना नेता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है. संजय राउत ने ये भी कहा कि बीजेपी ने एक सीट ज्यादा जीत ली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लिया.

Maharashtra | BJP's one seat is no big victory. We've noted who indulged in horse-trading. Disqualification of our 1 vote wasn't needed. We objected on 2 votes of BJP but nothing done. In MLC, Shiv Sena will get 2 seats, NCP 2 seats & Congress will get 1: Shiv Sena MP Sanjay Raut pic.twitter.com/tERDSj0Nw3

— ANI (@ANI) June 11, 2022