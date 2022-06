Worlds Best School: दुनिया के TOP 10 स्कूलों की गिनती में शामिल हैं भारत के ये 5 शिक्षण संस्थान, जानिए इनके नाम

World's Best Schools: भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. सिलिकॉन वैली स्थित आईटी कंपनियों के टॉप पदों पर बैठे भारतीय हों या देश के अंदर आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने वाले शिक्षक सभी ने कुछ न कुछ ऐसा नाम किया है कि भारतीय प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया को मानने पर मजबूर कर दिया है. इसके ताजा उदाहरण की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में ब्रिटेन में पहली बार दिए जा रहे ‘वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल' (World's Best Schools) पुरस्कारों की Top 10 की सूची में पांच भारतीय स्कूलों (Five Indian schools) को जगह मिली है.

ये 5 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भारतीय स्कूल

इस लिस्ट में मुंबई (Mumbai) एसकेवीएम के सीएनएम स्कूल (SKVM's CNM School) और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर-3 के एसडीएमसी प्राथमिक स्कूल (SDMC Primary School) को ‘वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज फॉर इनोवेशन' श्रेणी के शीर्ष 10 की सूची के लिए चुना गया है. वहीं ‘कम्युनिटी कोलैबोरेशन' (सामुदायिक सहयोग) श्रेणी के Top 10 की सूची में मुंबई के खोज स्कूल और पुणे के बोपखेल में स्थित पीसीएमसी इंग्लिश मीडियम स्कूल (PCMC English Medium School Pune) को शामिल किया गया है. हावड़ा के समारितन मिशन स्कूल (हाई) को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की सूची में ‘ओवरकमिंग एडवर्सिटी' श्रेणी की सूची में जगह मिली है.

टी4 एजुकेशन और ‘वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल' पुरस्कार के संस्थापक विकास पोटा ने कहा, ‘कोविड के कारण स्कूल और विश्वविद्यालयों के बंद होने से डेढ़ अरब से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए. संयुक्त राष्ट्र ने महामारी से पहले ही चेतावनी दी थी कि वैश्विक शिक्षा संकट गहरा सकता है क्योंकि 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में पहले से ही देरी हो रही थी.'

उन्होंने कहा, ‘हमने व्यवस्थागत बदलाव लाने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर समाधान निकालने के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल पुरस्कारों की शुरुआत की है. छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाने और प्रेरणा देने वाले स्कूलों की कहानी बताकर शिक्षा में बदलाव लाया जा सकता है.'

हर स्कूल को मिलेगा 50 हजार डॉलर का इनाम

ब्रिटेन स्थित डिजिटल मीडिया मंच टी4 एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल पुरस्कारों की शुरुआत की गई है. संबंधित श्रेणियों में अंतिम विजेताओं की घोषणा इस साल अक्टूबर में की जाएगी. पांच पुरस्कार विजेताओं के बीच ढाई लाख डॉलर का पुरस्कार बराबर बांटा जाएगा और हर विजेता स्कूल को 50 हजार डॉलर का इनाम मिलेगा.

