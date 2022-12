UP By Poll Result 2022: मैनपुरी और रामपुर सदर में SP को बढ़त, खतौली में RLD आगे

By election results up: यूपी में मैनपुरी लोकसभा (Mainpuri By Election counting) के साथ खतौली और रामपुर सदर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों के लिए मतगणना जारी है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी, खतौली में आरएलडी (RLD) कैंडिडेट आगे और बीजेपी (BJP) उम्मीदवार तीनों जगह पीछे हैं.