आज लखनऊ पहुंचेंगी WB की सीएम ममता बनर्जी, बंगाली समुदाय के बीच करेंगी SP का प्रचार

Mamta Banerjee entry in UP Election 2022: अब तक 'दीदी' के नारों का इस्तेमाल UP की राजनीति में हो रहा था. अब खुद पश्चिम बंगाल (West Bengal) की CM ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) राजनीति में खेल करने पहुंच रही हैं.