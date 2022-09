Attack on RSS Member House: मदुरै में RSS मेंबर के घर पर बदमाशों का हमला, फेंके तीन पेट्रोल बम, देखें खौफनाक वीडियो

RSS Member on Target in Tamil Nadu: तमिलनाडु के मदुरै जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है यहां आरएसएस के एक सदस्य के घर पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम फेंके. यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद है. घटना शनिवार शाम करीब 7:38 पर हुई. हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस घटना के बाद से आसपास के लोग थोड़े डरे हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

रिपोर्ट के मुताबिक, मदुरै के मेल अनुपंडी हाउसिंग बोर्ड एरिया में एम.एस. कृष्णन रहते हैं. वह आरएसएस के सदस्य हैं. शनिवार देर शाम करीब 7:38 बजे एक शख्स एक-एक करके 3 पेट्रोल बम इनके घर के अंदर फेंककर फरार हो जाता है. इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें साफ दिख रहा है कि कृष्णन के घर से कुछ पहले से एक लड़का भागता हुआ आता है और उनके गेट के पास खड़े होकर एक-एक करके अंदर 3 बम फेंक जाता है. बम फेंकते ही पीछे से उसका साथी स्कूटी लेकर आता है और वह तेजी से वहां से निकल जाता है.

