पत्नी से बदसलूकी के बाद आग बबूला हुआ शख्स, फिर सरेआम किया ऐसा काम; लोग रह गए हैरान

Man stabbed in the eye for misbehaving with woman at Delhi: दिल्ली के टैगोर गार्डन में एक शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी के साथ हुए कथित बुरे बरताव को लेकर ऐसा बदला लिया जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है.