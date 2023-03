गिरफ्तार होते ही रोने लगा YouTuber मनीष कश्यप, सामने आया चौंकाने वाला वीडियो, यहां देखें

विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने शनिवार सुबह बिहार पुलिस के सामने सरेंडर किया. यह जानकारी बेतिया के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने दी. पिछले कुछ दिनों में पटना और पश्चिम चंपारण पुलिस के साथ-साथ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की छह टीमों द्वारा आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी. YouTuber पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने का आरोप है.

कश्यप ने तमिलनाडु के प्रवासी मजदूरों पर हमलों को दिखाते हुए एक फेक वीडियो ट्वीट किया, जिसने सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की. कश्यप पर सात आपराधिक मामले दर्ज हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कश्यप को पुलवामा की घटना के बाद पटना के ल्हासा बाजार में कश्मीरी विक्रेताओं पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. उसने पहले भी कई आपत्तिजनक सामुदायिक संदेश पोस्ट किए हैं.

Aryan khan got Jailed for 25 days for the crime he didn’t commit but he didn’t cry, Manish kashyap made fun of him and tarnished his image.

This is Manish kashyap on the way to his jail for his first day and here he is crying like a baby

Karma is real pic.twitter.com/TldLDxdas6

