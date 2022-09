Manoj Bajpayee ने Lalu Yadav से भोजपुरी में की बात, बोले- रउआ बानीं हमनी के असल हीरो

Manoj Bajpayee meets Lalu Yadav: बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने पटना में बिहार के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) से मुलाकात की. इस दौरान मनोज बाजपेयी ने लालू यादव ने भोजपुरी में बात की और उन्हें असली नायक बताया. बता दें कि मनोज बाजपेयी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले हैं और कई प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया है.

लालू यादव के आवास पर हुई मुलाकात

मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने पटना के 10, सर्कुलर रोड स्थित लालू यादव (Lalu Yadav) के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर वीडियो शेयर किया. लालू यादव के बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर मुलाकात की जानकारी साझा की.

दोनों के बीच भोजपुरी में हुई बातचीत

यादगार शाम की तस्वीरों और वीडियो में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) से धाराप्रवाह भोजपुरी (Bhojpuri) में बात करते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा लालू यादव ने मनोज बाजपेयी को सरकारी बंगले के अंदर स्थित गौशाला भी दिखाई.

मनोज बाजपेयी ने लालू यादव को बताया असली हीरो

लालू यादव (Lalu Yadav) से बातचीत के दौरान मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने उन्हें असली हीरो बताया. वीडियो में मनोज बाजपेयी को लालू यादव से यह कहते हुए सुना गया, 'रउआ हमनी के असल हीरो बानीं.'

अपने गांव को बताया दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह

मनोज बाजपेयी ने अपनी जड़ों से लगाव के चलते फिल्म ‘शूल’ के निर्माताओं को उसकी शूटिंग चंपारण में करने के लिए मनाया था. उन्होंने अपनी कार से सफर का 20 सेकंड का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, 'जब भी मैं पटना से अपने गांव बेलवा की यात्रा शुरू करता हूं तो एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करता हूं. बचपन और मेरे स्कूल की बहुत सारी यादें हैं. मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है.'

Feel like a small kid whenever I start from Patna to my village Belwa ! So many memories from the childhood & my school! Most beautiful place in the world for me! #villagediary #Biharyatra pic.twitter.com/qC8Oprymmm

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 18, 2022