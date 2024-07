'मर्दानी' IPS के घर पानी भर रही दमकल की गाड़ी, वीडियो देखकर लगेगा अंग्रेज तो देश से गए ही नहीं!

IPS Archana Tyagi: 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी को हाल ही में महानिदेशक रैंक दी गई. हालांकि, वह सुर्खियों में दूसरी वजहों से हैं. महाराष्ट्र कैडर की इस अधिकारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है. दावा है कि उत्तराखंड के देहरादून स्थित उनके बंगले की टंकी में दमकल विभाग की गाड़ी से पानी भरवाया गया.

वायरल वीडियो देहरादून के EC रोड यानी ईस्ट कैनाल रोड का बताया जा रहा है. फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक घर में पानी भर्ती हुई नजर आ रही है. यह घर 1993 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी का है. वायरल वीडियो में कुछ महिला और पुरुष आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं कि क्या फायर ब्रिगेड पानी की टंकी में पानी भरने के काम भी आती है.

Archana Tyagi, an IPS officer of Maharashtra cadre, is posted at DG rank in Maharashtra

Her bungalow is located on EC Road in Dehradun

A fire department vehicle comes to fill the water tank of her house

She lives in a royal style pic.twitter.com/XlzMWB4ol3

