Jamia Masjid Fire: जामिया मस्जिद में लगी आग, इमारत को हुआ भारी नुकसान; देखें वीडियो

Fire damages Jamia Masjid Drass: लद्दाख के कारगिल जिले की जामिया मस्जिद में बुधवार, 16 नवंबर की शाम को भीषण आग लग गई. आग लगने से इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. मस्जिद को भी भारी नुकसान पहुंचा है. घटना की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आग तेजी से लगी और पूरी मस्जिद में फैल गई. आग पर काबू पाने के लिए कारगिल और कई दूसरे इलाकों से दमकल गाड़ियां बुलाई गईं. आग लगने की वजह से वहां पर अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि मस्जिद में आग काफी भयंकर लगी थी. आपको बता दें कि अभी तक आग लगने के कारणों को पता नहीं चल पाया है.

सामाजिक कार्यकर्ता ने जताया दुख

कारगिल के निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली ने ट्वीट कर लिखा है कि द्रास की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक, जामिया मस्जिद में दुर्भाग्यपूर्ण आग की घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ. द्रास एक संवेदनशील इलाका है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहां एक भी फायर ब्रिगेड उपलब्‍ध नहीं है. यहां ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं लेकिन प्रशासन ने उन घटना से कुछ नहीं सीखा.

Saddened to hear about the unfortunate fire incident in one of the oldest masjid in #Drass.

Drass is a sensitive region but what is more unfortunate is that there is no single fire service.Such incidents have happened in past also but UT admin has not learn anything. pic.twitter.com/GxnNNN2lGy — Sajjad Kargili | سجاد کرگلی (@SajjadKargili_) November 16, 2022