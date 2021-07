Maharashtra में बारिश से तबाही, कई गांव डूबे, हजारों यात्री फंसे; PM मोदी ने की CM उद्धव से बात

मुंबई: महाराष्ट्र कई जिलों में भारी बारिश (Hevay Rain) के चलते नदियां उफान पर हैं. भारी बारिश की वजह से कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नदियां रत्नागिरि और रायगढ़ जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सरकारी अमला प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा है. बाढ़ के चलते कई गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है. वहीं ट्रेन सेवांए भी प्रभावित हुई हैं और करीब छह हजार यात्री फंस गए.

महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) से बात की. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की. भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में स्थिति पर चर्चा की. स्थिति से निपटने के लिए केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना.'

Spoke to Maharashtra CM Shri Uddhav Thackeray and discussed the situation in parts of Maharashtra in the wake of heavy rainfall and flooding. Assured all possible support from the Centre to mitigate the situation. Praying for everyone’s safety and well-being. @OfficeofUT

