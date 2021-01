मथुरा: यमुना एक्सप्रेस वे (Yamuna Expressway) पर भीषण सड़क हादसे (Mathura Road Accident) की खबर आ रही है. दुर्घटना में 12 लोग घायल हैं जबकि एक व्‍यक्ति की हादसे में मौत हो गई है.

आज सुबह बलदेव पुलिस स्‍टेशन एरिया के नजदीक घने कोहरे की वजह से ये हादसा (Mathura Road Accident) हुआ है. कम विजिबिलिटी (Low Visibility) के कारण एक मैक्‍स पिकअप पलट गई, जिसके बाद 3 वॉल्वो बस उससे जा टकराई. बस यात्रियों को लेकर नोएडा से आगरा जा रही थी.

Mathura: One man died, around 12 injured after a bus rammed into another vehicle due to low visibilty due to fog, at Yamuna Expressway in Baldeo Police station area this morning. The bus was going from Noida to Agra when the incident took place. pic.twitter.com/c9Vycz9U5z

