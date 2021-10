समीर वानखेड़े की शादी कराने वाले मौलाना का बड़ा खुलासा, बताई 15 साल पुरानी कहानी

मुंबई: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को लेकर रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं और अब उनके धर्म को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. एक मौलाना ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े और शबाना कुरैशी दोनों मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने निकाह करवाया था.

मौलाना मुजम्मिल अहमद का कहना है कि अगर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) का दावा है कि वो हिंदू हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि निकाह के वक्त वो मुसलमान थे और उनके पिता भी मुसलमान थे. मौलाना ने कहा कि समीर और शबाना दोनों मुसलमान थे, इसीलिए निकाह करवाया था और कार्यक्रम में हजार दो हजार लोग मौजूद थे.

मौलाना मुजम्मिल अहमद ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) अगर मुसलमान ना होते तो उनका निकाह होता ही नहीं, क्योंकि शरियर के हिसात से ऐसा नहीं हो सकता और कोई भी काजी शरियत के खिलाफ जाकर निकाह नहीं पढ़ता. आज वह कुछ भी कहें, लेकिन शादी के समय वह मुसलमान थे.

इससे पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक (NCP Leader Nawab Malik) ने समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की पहली शादी की फोटो और निकाहनामा शेयर किया था. नवाब मलिक ने ट्वीट में कर कहा, '7 दिसंबर 2006, गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े (Sameer Wankhede) और शबाना कुरैशी के बीच निकाह हुआ था. यह निकाह मुंबई के अंधेरी (वेस्ट) के लोखंडवाला कॉम्पलेक्स में हुआ था.' दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'निकाह में 33 हजार रुपये मेहर के रूप में अदा की गई थी. इसमें गवाह नंबर 2 अजीज खान थे, जो समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यासमीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं.'

This is the 'Nikah Nama' of the first marriage of

'Sameer Dawood Wankhede' with Dr. Shabana Quraishi pic.twitter.com/n72SxHyGxe — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 27, 2021