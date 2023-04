Ram Navami Violence 2023: रामनवमी हिंसा मामले में कूदा OIC, बताया मुस्लिमों पर हमला; भारत ने बता दी औकात

'मुस्लिमों को निशाना बनाया गया'

पिछले हफ्ते रामनवमी पर्व पर पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में शोभायात्राओं पर हुए अटैक (Ram Navami Violence 2023) और उसके बाद भड़की हिंसा पर OIC ने मुसलमानों का ठेकेदार बनते हुए चिट्ठी जारी की है. OIC महासचिव की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी में बिहार के बिहार के बिहारशरीफ इलाके में हुई हिंसा का जिक्र किया गया है. अपनी चिट्ठी में OIC महासचिव ने कहा कि अतिवादी हिंदुओं ने मदरसों को निशाना बनाया और उसकी लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया.

OIC General Secretariat Denounces Acts of Violence Against #Muslims in Several States in #India : https://t.co/jJ6a8AlzEG #NoToIslamophobia #EndIslamophobia pic.twitter.com/BxoRvk0wj4

'भारत विरोधी एजेंडा सहन नहीं'

संगठन ने यह भी कहा कि रामनवमी शोभायात्रा के दौरान कई भारतीय राज्यों में हिंसा (Ram Navami Violence 2023) कर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जो बेहद चिंताजनक है. OIC के बयान पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि OIC के इस बयान की भारत कड़े शब्दों में निंदा करता है. यह उसकी (ओआईसी की) सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक ओर उदाहरण है, जिसे हर्गिज सहन नहीं किया जा सकता है.

Our response to media queries on the statement issued by OIC Secretariat regarding India:https://t.co/CYtJely0hO pic.twitter.com/VnGUVyqXpf

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) April 4, 2023