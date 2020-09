CBI के पूर्व डायरेक्टर ने स्वामी अग्निवेश पर किया ऐसा कमेंट, हो गए ट्रोल

नई दिल्लीः रिटायर्ड IPS ऑफिसर एम. नागेश्वर राव द्वारा स्वामी अग्निवेश पर की गई एक टिप्पणी पर हंगामा खड़ा हो गया है. स्वामी के लिए कहे शब्दों को लेकर राव के खिलाफ लोग तमाम तरह की बातें बोल रहे हैं. यूजर्स राव की टिप्पणी को नफरत से भरा बताकर इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. दरअसल, राव ने अपने ट्वीट में स्वामी अग्निवेश को हिंदू विरोधी बताया और उनकी मृत्यु पर खुशी जताई थी जिसके बाद लोग आक्रोशित हो उठे हैं और वे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर को ट्रोल कर रहे हैं.

पूर्व आईपीएस ऑफिसर और सीबीआई के अंतरिम चीफ रहे नागेश्वर राव की स्वामी अग्निवेश को लेकर ट्विटर पर लिखा, ''बढ़िया है छुटकारा मिला. स्वामी अग्निवेश, आप भगवा पोशाक में हिंदू विरोधी थे. आपने हिंदूवाद का बड़ा नुकसान किया. मुझे शर्म आती है कि आप तेलुगु ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए थे.''

आगे राव ने अपने ट्वीट में स्वामी अग्निवेश को हिरण की खाल में छिपा भेड़िया भी बताया. उन्होंने संस्कृत में लिखा, ''गोमुख व्याग्रं।' फिर आगे कहा, 'हिरण की खाल में भेड़िया. मुझे यमराज से शिकायत है कि उन्होंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया.''

राव के इस ट्वीट पर न सिर्फ आम बल्कि कई जाने-माने चेहरे भी विरोध जता रहे हैं. राव के इस कमेंट पर प्रशांत भूषण ने लिखा, ''इतने भद्दे आदमी को CBI चीफ बनाया गया.''

राव के इस ट्वीट पर इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी शर्मिंदगी जाहिर की है. IPF ने ट्विटर पर लिखा, ''खुद को एक आईपीएस ऑफिसर की तरह पेश करने वाले एक रिटायर्ड ऑफिसर की ओर से इस तरह का नफरत भरा मेसेज ट्वीट किया गया. उन्होंने पुलिस की वर्दी पर दाग लगाया और सरकार को शर्मसार किया है. उन्होंने देश के पूरे पुलिस फोर्स को शर्मिंदा किया, खासकर युवा अफसरों को.''

Tweeting such hate messages by a retired officer posing as an IPS officer - he has desecrated the police uniform which he wore and embarrassed the government. He demoralises the entire police force in the country, especially the young officers. https://t.co/qOiI8D6dkO

एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर ने लिखा कि ''भगवान इस नफरत से हमारी रक्षा कीजिए.'' पवन खेड़ा ने लिखा, ''RSS आर्य समाज को निगल न ले, इसके लिए स्वामी अग्निवेश चट्टान की तरह खड़े रहे. बतौर हिंदू मुझे अपने धर्म पर गर्व है कि उसने चार्वाक समर्थकों को भी जगह दी. हिंदुत्व इतना बड़ा, गहरा और मजबूत है कि इस तरह के नफरती ट्वीट का जवाब देना भी उचित नहीं लगता.''

इतिहासकार इरफान हबीब ने नागेश्वर राव के ट्वीट पर लिखा कि, ''तुम कलंक हो. सोच सकता हूं कि बतौर पुलिस अफसर तुमने क्या किया होगा. मृत व्यक्ति को गाली देना हिंदुत्व हो सकता है लेकिन साफ है ये हिंदूवाद नहीं है. अपना इलाज कराओ.''

You are a disgrace. Can imagine what all you must have done as a police officer? Abusing the dead may be Hindutva but is certainly not Hinduism. Better late than never. Get yourself treated. https://t.co/Shh4zlmduc

