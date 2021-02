Mia Khalifa ने Farmers Protest पर फिर किया Tweet, विरोध करने वालों को दिया जवाब

नई दिल्ली: एडल्‍ट फिल्‍म इंडस्‍ट्री में काम कर चुकीं अमेरिका (US) की मॉडल मिया खलीफा (Mia Khalifa) ने भारत में अपने खिलाफ हो रहे विरोध का जवाब दिया है. दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर मिया खलीफा ने इससे पहले भी एक ट्वीट किया था, जिसके खिलाफ भारतीयों ने आपत्ति जताई थी.

मिया खलीफा का जवाब

मिया खलीफा (Mia Khalifa) ने विरोध का जवाब देते हुए कहा कि मैं किसानों के साथ अभी भी खड़ी हूं. जिन लोगों ने मेरी चिंता की, मैं उनका धन्यवाद करती हूं.

किसान आंदोलन पर मिया खलीफा (Mia Khalifa) ने ट्वीट करके कहा कि मैं पुष्टि करती हूं कि मुझे सच में होश आ गया है. मेरी चिंता करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी. मैं अभी भी किसानों के साथ हूं.

Confirming I have in fact regained consciousness, and would like to thank you for your concern, albeit unnecessary. Still standing with the farmers, though pic.twitter.com/ttZnYeVLRP — Mia K. (@miakhalifa) February 4, 2021

मिया खलीफा ने किया था ये ट्वीट

इससे पहले 3 फरवरी को मिया खलीफा ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर ट्वीट करके कहा था, 'मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ये क्या हो रहा है? उन्होंने नई दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र में इंटरनेट काट दिया है?'

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU — Mia K. (@miakhalifa) February 3, 2021

विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट

किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ हो रही इंटरनेशनल साजिश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा था कि भारत को निशाना बनाकर चलाए जा रहे अभियान कभी सफल नहीं होंगे. हमें खुद पर विश्वास है, हम अपने दम पर खड़े रहेंगे.

Motivated campaigns targeting India will never succeed. We have the self confidence today to hold our own. This India will push back. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 3, 2021

बता दें कि मिया खलीफा के अलावा कई अन्य बड़ी हस्तियां भी भारत के खिलाफ ट्वीट कर चुकी हैं. इसमें ग्रेटा थनबर्ग और पॉप स्टार रिआना भी शामिल हैं.

