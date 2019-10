WhatsApp जासूसी मामले में सरकार की भूमिका की खबरें गलत और भ्रामक है: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: देश में Whatsapp हैक करके जासूसी पर बड़ा खुलासा हुआ है. जासूसी के मामले में केंद्र सरकार ने Whatsapp से ज़वाब मांगा है. Whatsapp को 4 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है. वहीं देश के लाखों डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का डेटा लीक होने का खुलासा हुआ है. उधर गृह मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि जासूसी मामले में सरकार की भूमिका की खबरें गलत और भ्रामक है. गृह मंत्रालय ने कहा कि जासूसी से सरकार को जोड़ना सरकार की छवि ख़राब करने की कोशिश है.

आपको बता दें कि Whatsapp ने इज़रायल की एक स्टार्टअप कंपनी पर करीब 1400 लोगों के Whatsapp Accounts हैक करने का आरोप लगाया है. इन लोगों में 20 अलग अलग देशों के पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सरकार का विरोध करने वाले लोग और राजनयिक शामिल थे. भारत के कई पत्रकारों का भी व्हाट्सएप हैक हुआ है.

Ministry of Home Affairs: Some statements have appeared based on reports in media regarding breach of privacy of Indian citizens on WhatsApp. Attempts to malign govt for reported breach are completely misleading,govt will take action against any intermediary for breach of privacy pic.twitter.com/pwKOXDa4SW

— ANI (@ANI) October 31, 2019