अपनी ही शादी में नहीं पहुंचे इस बड़ी पार्टी के विधायक, FIR दर्ज हुई तो किया ये वादा

MLA did not reach his wedding: ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक विजय शंकर दास के अपनी ही शादी में नहीं आने पर शनिवार को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.