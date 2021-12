27 साल की मॉडल से केरल में गैंगरेप, होटल में वारदात से पहले किया ये काम

Model from Malappuram locked up and gang raped n Kochi: आपको बता दें कि गैंगरेप (Gang rape) की शिकार पीड़िता केरल के मलप्पुरम (Malappuram) की रहने वाली है. वो आरोपियों को पहचानती थी. जिन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया.