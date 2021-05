Vaccination को लेकर Modi सरकार की बड़ी तैयारी: साल के अंत तक सभी को टीका लगाने का लक्ष्य, ये है Plan

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) से मुकाबले के लिए सरकार इस साल के अंत तक पूरी आबादी के टीकाकरण करना चाहती है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. नीति आयोग (NITI Aayog) के सदस्य डॉ वीके पॉल (Dr V K Paul) ने बताया कि देश में दिसंबर तक सभी नागरिकों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त वैक्सीन होगी. उन्होंने कहा कि अगस्त और दिसंबर के बीच के इन पांच महीनों में वैक्सीन की दो अरब से अधिक खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी. जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण आसानी से किया जा सकेगा.

एक तरफ जहां कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए लोगों से वैक्सीन लगवाने की बात कही जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ कई राज्यों ने टीके की कमी की शिकायत की है. ऐसे में डॉ वीके पॉल का यह बयान एक उम्मीद जगाता है कि आने वाले कुछ महीनों में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा. डॉ. पॉल ने यह भी कहा कि अगले साल की पहली तिमाही तक वैक्सीन उत्पादन की संख्या तीन अरब तक पहुंचने की संभावना है.

Overall, 216 crore doses of vaccines will be manufactured in India between August-December - for India and for Indians. There should be no doubt that vaccine will be available for all as we move forward: Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog#COVID19 pic.twitter.com/T2ELYt2H4q

— ANI (@ANI) May 13, 2021